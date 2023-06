Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannter raubt Mann die Halskette - Polizei sucht Zeugen (26.06.2023)

Engen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub, der sich am Montagmittag auf der Hegaustraße ereignet hat. Gegen 13.50 Uhr ging ein 18-Jähriger zu Fuß von der Innenstadt kommend durch die Unterführung "Fuchsloch" in Richtung Hegaustraße. An der dortigen Fußgängerampel sprach ein Unbekannter den jungen Mann zunächst an. Nachdem beide die Ampel überquerten, versuchte der Unbekannte dem 18-Jährigen ein Bein zu stellen und ihn zu Fall zu bringen. Dabei riss der Täter ihm eine Goldkette mit mehreren Anhängern vom Hals und flüchtete anschließend. Daraufhin verfolgte der 18-Jährige den Räuber und forderte lautstark seinen Schmuck zurück. In der Folge gab der Unbekannte die Kette und mehrere Anhänger heraus, wobei er dem jungen Mann einen Anhänger entgegen spuckte. Nachdem der 18-Jährige die Polizei verständigte, entfernte sich der Unbekannte durch die Unterführung.

Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: der Mann hatte eine dunklere Hautfarbe (nordafrikanischer Phänotyp) und war mit einer kurzen, hellen Hose, einem dunklen T-Shirt und Sneakers bekleidet. Zudem trug er eine Sonnenbrille auf den Kopf geschoben.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

