Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Senior bei Verkehrsunfall auf der B73 verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven-Altenbruch. Am gestrigen Sonntag (21.05.2023) kam es gegen 07:45 Uhr auf der Bundesstraße 73 zwischen Altenbruch und Otterndorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 90-jähriger Mann aus Altenbruch kam hierbei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein PKW kam in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Der verletzte Mann musste durch die Feuerwehr aus seinem PKW befreit werden. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalaschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell