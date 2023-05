Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Eigentümer von Schmuck und Uhren gesucht (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am 15.05.2023 wurden in einem Mülleimer in der Duhner Allee in Cuxhaven, zwischen den beiden Campingplätzen, diverser Schmuck, Uhren sowie eine Schmuckschatulle aufgefunden. Die Gegenstände konnten bisher nicht zugeordnet werden. Die Eigentümer werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

