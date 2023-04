Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geplante Aussprache endet mit blutender Wunde und entwendetem Mobiltelefon

Speyer (ots)

Am 10.04.2023 gegen 23:50 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Schifferstadter Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Beiden hatten sich zu einer Aussprache verbredet, da der 50-jährige Mann den Verdachte hegte, dass der 38-Jährige ein Verhältnis mit seiner Frau habe. Vermittler sollte ein 41-jähriger Verwandter sein. Nachdem der 38-Jährige am Treffpunkt aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, schlug der 50-Jährige unvermittelt mit einem Gegenstand auf dessen Kopf ein. Außerdem entwendete der 50-Jährige das Mobiltelefon und entferne sich zu Fuß. Der 38-jährige Mann hatte eine blutende Wunde am Hinterkopf und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 50-Jährige kam im Laufe der Anzeigenaufnahme an die Tatörtlichkeit zurück und wurde durchsucht. Das Mobiltelefon konnte nicht gefunden werden. Er wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen.

