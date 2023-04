Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Georgen, Streit zwischen Rad- und Autofahrer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, dem 04.04.2023, gegen 15:30 Uhr, kam es in Sankt Georgen in der Basler Landstraße, Höhe der Kirche, zum Disput zwischen einem Radfahrer und einem Mercedesfahrer.

Der Autofahrer sei stadtauswärts gefahren, als er verkehrsbedingt anhalten musste, da vor ihm ein weiteres Fahrzeug abbiegen wollte. Ein hinter ihm fahrender Fahrradfahrer habe versucht zwischen den beiden Autos durchzukommen und dabei den Mercedes gestreift.

Dadurch sei es zunächst zum Wortgefecht zwischen Rad- und Autofahrer gekommen, in dessen Verlauf der Radfahrer handgreiflich und beleidigend geworden sei. Der unbekannte Radfahrer setzte anschließend seine Fahrt Richtung Leutersberg fort.

Er wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 30 Jahre alt, schlank, ca. 170 cm groß, schwarze, kurze Haare, trug ein hellgelbes Fahrradtrikot und sprach Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent.

Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg unter der Tel.-Nummer: 0761/882-3100 oder bei dem Polizeiposten Freiburg-St. Georgen, T: 0761-120171-40, zu melden.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell