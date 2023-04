POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung auf Landstraße 138 - zwei Verletzte

Freiburg (ots) - Ein Dieb entwendete am Mittwoch, 05.04.2023, in dem Zeitraum zwischen 12.00 Uhr bis 13.45 Uhr, ein unverschlossenes Pedelec der Marke Bulls. Das Pedelec stand auf dem Gelände einer Firma in der Zeppelinstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.900 Euro. Der Dieb ließ auf dem Firmengelände ein weiteres zuvor entwendetes Pedelec der Marke Bulls zurück. Vermutlich weil der Akku nicht an dem Pedelec ...

mehr