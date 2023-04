POL-FR: Gemarkung Inzlingen: Auf der Autobahn A 98 von der Fahrbahn abgekommen - ein Verletzter

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 02.04.2023, 21.30 Uhr, bis Mittwoch, 05.04.2023, 12.00 Uhr, wurde in Rümmingen ein weißer Klein-Lkw entwendet. Der Klein-Lkw (7 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht) stand in der Gewerbestraße. Der Diebstahlschaden soll etwa 50.000 Euro betragen. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

mehr