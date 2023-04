Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgängerin im Parkhaus zwischen zwei Autos kurzfristig eingeklemmt - eine Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Beim Einparken auf einen Parkplatz in dem Parkhaus beim Bahnhof übersah am Mittwoch, 05.04.2023, kurz vor 13.00 Uhr, ein 77-jähriger Pkw-Fahrer eine 33 Jahre alte Frau, die sich in der Parklücke befand. Dabei wurde die 33-Jährige gegen einen geparkten Pkw gedrückt. Die schwer verletzte Fußgängerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 2.000 Euro.

