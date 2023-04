Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Senior fährt gegen Gebäudewand

Freiburg

Ein 86 Jahre alter Mann stand mit seinem Pkw am Mittwoch, 05.04.2023, kurz nach 08.00 Uhr, auf einem Parkplatz vor einem Ärztehaus in der Röntgenstraße, als der Pkw aus unerklärlichen Gründen stark beschleunigt habe. Der 86-Jährige fuhr gegen eine stabile Parkplatzbegrenzung und nach etwa 4 Metern endete die kurze Fahrt an der Gebäudewand des Ärztehauses. Im Pkw lösten die Airbags aus. Der 86-Jährige wurde wohl leicht verletzt, wollte sich aber nicht behandeln lassen. Während des Unfalles stand seine Ehefrau neben dem Pkw. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 4.000 Euro. Der Sachschaden an der Parkplatzbegrenzung und der Hauswand sei nicht unerheblich. Er wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt.

