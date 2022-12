Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht in der Christina-Blind-Straße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug beschädigte eine noch unbekannte Person am Mittwoch zwischen 19:00 und 21:00 Uhr einen in der Christina-Blind-Straße in Korntal-Münchingen ordnungsgemäß geparkten Renault und machte sich aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern.

