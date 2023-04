POL-PDLU: Berghausen- Einbruch in Grundschule (33/0904)

Speyer (ots) - Am Sonntag, den 09.04.2023 gegen 12:00 Uhr entblößte sich ein bislang unbekannter Mann an der Bushaltestelle am Postplatz in Speyer, vor einem 7-Jährigen Mädchen und seiner 18-Jährigen Babysitterin. Darüber hinaus nahm er an sich selbst sexuelle Handlungen vor. Die beiden Mädchen fuhren umgehend mit dem eintreffenden Bus nach Hause und Kontaktierten die Polizei. Von dem Exhibitionisten liegt folgende ...

