POL-PDLD: Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus

Kandel (ots) - Am Mittwoch, den 04. Januar parkte die Geschädigte ihren PKW gegen 17:30 Uhr auf dem EDEKA Parkplatz in Kandel und begab sich zum Einkauf. Bei Rückkehr an das Fahrzeug musste sie feststellen, dass aus diesem mehrere Säcke mit insgesamt 400 Pfandflaschen und ein Schlüsselbund entwendet wurden. Hinweise auf die Täter liegen bisher noch nicht vor. Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in ...

