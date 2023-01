POL-PDLD: Diebstahl aus PKW

Lingenfeld/Germersheim (ots) - Am 02.01.2023 kontrollierte die Polizei Germersheim im Zeitraum von 09:30 Uhr - 10:45 Uhr das Durchfahrtsverbot "Am Hirschgraben" in Lingenfeld. Hierbei wurde ein Autofahrer verwarnt. Im Anschluss wurde der Verkehr in der Straße "Am alten Hafen" in Germersheim ins Visier genommen. Hier waren insgesamt vier Autofahrer zu schnell unterwegs. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

