POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen

An Kreuzung Mahlastraße/ Hans-Kopp-Straße ereignete sich am Sonntagabend um 23:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw's, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Ein 53-jähriger Fahrzeugführer bog bei grünem Lichtzeichen von der Hans-Kopp-Straße links auf die Mahlastraße ein, ohne auf den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 34-jährigen Mann zu achten. Die beiden Pkw's kollidierten im Kreuzungsbereich, wodurch der Unfallverursacher, sowie die drei Mitinsassen, darunter ein 12-jähriges Kind, leicht verletzt wurden und über Schmerzen an Armen, Beinen und Kopf klagten. Der Fahrer des Mercedes und zwei Kinder im Alter von 6 und 7 Jahren, die ebenfalls im Pkw saßen, klagten über Schmerzen an den Armen und im Kopfbereich. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst wurden drei Erwachsene und zwei Kinder zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem VW des Unfallverursachers und an dem Mercedes entstand jeweils Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Durch die Feuerwehr Frankenthal wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet und ausgelaufene Betriebsstoffe abgebunden.

