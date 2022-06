Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

In der Woche vom 13.06.2022 bis 19.06.2022 erfasste die Polizei im Kreis Kleve bei Schwerpunktkontrollen insgesamt 582 Verkehrsteilnehmer, die die zulässige Geschwindigkeit überschritten hatten. Mehr als die Hälfte der Verstöße fielen bei einer Kontrolle am Mittwoch (15. Juni 2022) in der Mittagszeit, etwa gegen Schulende, in Hüthum auf. Insgesamt wurde dort die Geschwindigkeit von 971 Fahrzeugen gemessen. Rund ein Drittel, nämlich 312 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs, darunter dreizehn Motorradfahrende.

Im Rahmen eines Szene-Autotreffens auf dem Gelände des Flughafens in Weeze am Sonntag (19. Juni 2022) überwachte die Polizei den An- und Abreiseverkehr zu der Veranstaltung. Die eingesetzten Beamten kontrollierten hier unter anderem einen Autofahrer, der mit 128 km/h statt der erlaubten 70 km/h unterwegs war. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und da der Fahrer aus den Niederlanden stammte, musste er eine Sicherheitsleistung entrichten. Gleiches galt für einen Autofahrer, der mit 91 km/h an gleicher Stelle erfasst wurde und der offenbar zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß: Ein durchgeführter Urintest schlug positiv aus.

Zusätzlich stellten die Beamtinnen und Beamten im Laufe der Woche 54 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Hier ging es um die Handybenutzung während der Fahrt, Vorfahrtsverletzungen und das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes. Insgesamt wurden zehn Blutproben wegen Trunkenheit am Steuer oder Fahren unter Drogeneinfluss angeordnet. Auch das Verhalten von Rad Fahrenden, die sich nicht an die Regeln hielten, ahndete die Polizei bei den Schwerpunktkontrollen: 16 Radelnde mussten in der vergangenen Woche für ein Verwarngeld zum Portmonee greifen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell