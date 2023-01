Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Steinfurt, Einbrüche in Wohnhäuser

Hörstel, Steinfurt (ots)

Hörstel, Steinfurt, Einbrüche in Wohnhäuser Polizei gibt Tipps zur Prävention In Hörstel und in Steinfurt hat es am Montag (16.01.23) Einbrüche in Wohnhäuser gegeben. In Hörstel hebelte ein unbekannter Täter an der Straße Sassen Kamp, nahe Mathis Kamp, am Nachmittag das Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses auf. Der Täter gelangte ins Haus und durchsuchte dort mehrere Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut. Dann wurde er gegen 17.50 Uhr von einem nach Hause zurückkehrenden Bewohner überrascht - und flüchtete. Nach aktuellem Erkenntnisstand stahl der Einbrecher Schmuck und eine geringe Menge an Bargeld. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,50 Meter groß, hatte eine kräftige, leicht untersetzte Statur mit breiten Schultern. Er trug eine schwarze Wollmütze und eine dunkle Daunenjacke. In Burgsteinfurt wurde am Montag zwischen 15.15 Uhr und 21.00 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Hauptmannstraße aufgehebelt. Mehrere Zimmer wurden der Spurenlage zufolge komplett durchwühlt. Der oder die Täter stahlen ein Telefon, eine Armbanduhr sowie Schmuck. Wir suchen Zeugen, die Hinweise geben können. Für den Einbruch in Hörstel bitte die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 kontaktierten. Für den Einbruch in Burgsteinfurt rufen Sie bitte auf der Wache in Steinfurt an, Telefon 02551/15-4115. Was Sie tun können, um sich vor Einbrüchen in Häuser oder Wohnungen zu schützen, dazu gibt die Polizei ein paar Tipps: - Schließen Sie Ihre Haus- und Wohnungstür immer ab, auch wenn Sie nur kurz weggehen. - Lassen Sie bei Türen mit Glasfüllung den Schlüssel niemals von innen stecken. - Halten Sie Türen und Fenster von Kellern und Dachböden stets verschlossen. - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind für Diebe wie offene Fenster. - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals im Freien. Einbrecher kennen jedes Versteck. - Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie öffnen. - Lassen Sie keine Wertsachen offen im Haus oder der Wohnung herumliegen. Weitere Tipps und Informationen zum Einbruchsschutz gibt es auf der Internetseite der Kreispolizei Steinfurt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/tipps-wie-man-sich-vor-einem-einbruch-schuetzen-kann

