POL-OG: Bühl - Alkoholisiert am Steuer

Offenburg (ots) - Am Donnerstagmorgen wurde ein Fahrradfahrer auf der Weingartenstraße leicht verletzt. Nach derzeitigem Sachstand wollte der 20-Jährige kurz nach 08:30 Uhr über einen zu hohen Bordstein auf einen Radweg auffahren und kam dabei zu Fall. Er erlitt Hautabschürfungen und leichte Verletzungen an den Handgelenken und am Knie. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg kümmerten sich um die Unfallaufnahme. ...

