Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Teure Vorfahrtsverletzung

Gaggenau (ots)

Die Vorfahrtsmissachtung einer 37-jährigen Volkswagenfahrerin dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Donnerstagabend gewesen sein. Ein 57 Jahre alter Hyundai-Fahrer befuhr gegen 19:15 Uhr die Selbacher Straße auf Höhe Kuppelsteinbad aus Richtung Selbach, als die ihm entgegenkommenden Volkswagenführerin mit der Absicht in die Badener Straße abzubiegen, dessen Vorfahrt missachtet haben soll. Laut Zeugenaussagen kam es hierdurch zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ihnen nahmen sich daraufhin die Helfer eines hinzugezogenen Abschleppunternehmens an. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Beamten des Poliziereviers Gaggenau kümmerten sich um die Unfallaufnahme und bilanzierten einen Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell