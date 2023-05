Cuxhaven (ots) - Am Morgen des 19.05.2023, gegen 10 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand auf einem Feld in Lunestedt mitgeteilt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Eigentümer des Feldes dort unerlaubt Müll verbrennt. Das Feuer konnte abgelöscht werden. Dem Verursacher droht ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Rückfragen bitte an: ...

