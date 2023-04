Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (16.04.) parkte ein 32-jähriger Mann aus Eiterfeld gegen 19.45 Uhr seinen schwarzen BMW 318d in der Unteren Frauenstraße. Als er gegen 20.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro an der hinteren Stoßstange fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Von Fahrbahn abgekommen

Haunetal. Am Sonntag (16.04.), gegen 03.25 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Mann aus Haunetal mit einem VW Passat die Bundesstraße 27 aus Neukirchen kommend in Richtung Meisenbach. Der Mann kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.300 Euro.

Parkplatzrempler

Bad Hersfeld. Am Freitag (14.04.), gegen 16.30 Uhr, parkte ein 50-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen orangefarbenen Mitsubishi Space Star auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als er rund 10 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen durch einen unbekannten Fahrzeugführer verursachten Schaden in Höhe von rund 800 Euro fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

