Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Illegale Müllentsorgung - Werkzeuge entwendet - Einbruch in Bürogebäude - Versuchter Einbruch in Pkw

Fulda (ots)

Illegale Müllentsorgung

Großenlüder. Unbekannte Täter entsorgten auf unberechtigte Weise Sperrmüll, darunter unter anderem Matratzen, Gartenstühle und einen Kühlschrank, in einem Waldgebiet nahe des Sodengehweges zwischen Oberrode und Kleinlüder. Der genaue Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge entwendet

Petersberg. Von einer Baustelle in der Steinauer Straße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (15.04.) Werkzeuge im Wert von rund 3.000 Euro. Um an das Diebesgut zu gelangen, brachen die Langfinger einen Baucontainer gewaltsam auf. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Tann. Ein Bürogebäude in der Straße "Riegelweg" in Habel war zwischen Samstagabend (15.04.) und Sonntagnacht (16.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters verschafften sie sich Zugang und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Pkw

Hünfeld. Unbekannte Täter versuchten einen grauen Ford Kuga, der in der Bodelschwinghstraße geparkt war, in der Nacht zu Sonntag (16.04.) aufzubrechen. Es entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell