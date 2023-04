POL-OH: Gebäudebrand in Rotenburg

Fulda (ots) - 22.07 h Erstmeldung: Brennender Pkw mit Anhäger auf A7. 22.29 h - Wohnmobil mit Anhänger auf A7 FR Nord zwischen Fuldaer Dreieck und AS Fulda Mitte bei km 567,5 in Brand geraten. Durch Feuerwehr bereits abgelöscht. Verkehr fließt einspurig an Brandstelle vorbei. Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031 Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Severingstraße ...

