POL-OH: Alleinunfall zwischen Hilders und Frankenheim

Fulda (ots) - Am Sonntag, den 16.04.2023, um 01:20 Uhr, kam es in Fulda in der Straße Am Bahnhof zu einem Unfall, bei dem zwei Beteiligte verletzt wurden. Der 20- jährige Fahrer eines Pkw Audi fuhr vom Emallierwerk kommend in Richtung Bahnhof. Auf Höhe der Hausnummer 14 fuhr eine 27- jährige Fahrerin eines VW Golf von einem Parkplatz auf die Fahrbahn und missachtete die Vorfahrt des von links kommenden Audifahrers. ...

