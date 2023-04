Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Verletzten am Bahnhof

Fulda (ots)

Am Sonntag, den 16.04.2023, um 01:20 Uhr, kam es in Fulda in der Straße Am Bahnhof zu einem Unfall, bei dem zwei Beteiligte verletzt wurden.

Der 20- jährige Fahrer eines Pkw Audi fuhr vom Emallierwerk kommend in Richtung Bahnhof. Auf Höhe der Hausnummer 14 fuhr eine 27- jährige Fahrerin eines VW Golf von einem Parkplatz auf die Fahrbahn und missachtete die Vorfahrt des von links kommenden Audifahrers. Trotz Bremsung, war eine Kollision nicht zu verhindern, so dass es zum Zusammenstoß der PKW kam. Durch den Aufprall wurde der VW Golf noch auf einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw Mercedes geschleudert.

Die junge Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeschlossen, sodass die ebenfalls alarmierte Feuerwehr das Fahrzeug notöffnen und die Fahrerin befreien musste. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, der andere Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt vor Ort behandelt.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 30000 Euro.

Hinweise, die zur Klärung des Unfalls beitragen können, bitte an die Polizeistation in Fulda, Telefon 0661-105-0.

Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell