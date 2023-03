Polizei Gütersloh

POL-GT: VW-Fahrer kollidiert fast mit Streifenwagen

Gütersloh (ots)

Halle (UK) Am 24.03.23 um 01:05 h befährt eine Streifenwagenbesatzung die Alleestraße in Halle in FR ortsauswärts. Plötzlich und vollkommen unerwartet gerät in Höhe der Einmündung zum "Schlammpatt" ein entgegenkommender 26-jähriger VW - Fahrer aus Halle auf den Fahrstreifen des Streifenwagens. Nur durch abrupte Lenkbewegungen der den Streifenwagen fahrenden 26 jährigen Polizistin kann ein Fontalzusammenstoß verhindert werden. Bei einer nachfolgenden Kontrolle des allein in seinem PKW befindlichen Fahrers kann festgestellt werden, dass dieser deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln den PKW lenkte. Nachfolgend wurde eine Blutprobe bei dem Fahrer entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

