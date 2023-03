Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Mülltonne in Brand geraten

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Karolinenstraße Ecke Zuwegung Bauweg/Wietkamp in Schüttorf alarmiert. Gegen 2 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer dortigen Papiertonne. Die Feuerwehr Schüttorf war vor Ort und löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Bentheim (05922/7766-0) in Verbindung zu setzen.

