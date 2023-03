POL-EL: Meppen - Eigentümer/in gesucht

Wietmarschen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Montag gegen 12.25 Uhr die Scheibe eines VW eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse entwendet. Der Pkw war zur Tatzeit auf an der Straße Im Lohner Sand in Wietmarschen abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr