POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots) - In der Zeit von Freitag, den 14.04.2023 00:27 Uhr bis 14:30 Uhr, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer mutmaßlich mit seinem PKW beim Ein- bzw. Ausparken aus einer Parklücke in der City-Tiefgarage am Stadthaus in Bad Hersfeld gegen den ordnungsgemäß abgestellten PKW einer 27-jährigen Fahrzeugführerin aus Bad Hersfeld. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten ...

