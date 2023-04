POL-OH: Auffahrunfall auf stehenden PKW

Fulda (ots) - Verkehrsunfall Bebra Am 15.04.2023, 09.13 Uhr befuhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer aus Sontra mit seinem LKW Zug die Bundesstraße 27 aus Bebra-Blankenheim kommend in Richtung Bebra. In Höhe der Biogasanlage kam er aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Schutzplanke und fuhr im weiteren Verlauf nach links in ...

mehr