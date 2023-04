Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Abschlussmeldung Lkw Unfall bei Bebra u. Unfallmeldung der PSt. Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Bebra Am 15.04.2023, 09.13 Uhr befuhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer aus Sontra mit seinem LKW Zug die Bundesstraße 27 aus Bebra-Blankenheim kommend in Richtung Bebra. In Höhe der Biogasanlage kam er aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Schutzplanke und fuhr im weiteren Verlauf nach links in den Straßengraben. Hier kippte der Lkw mit Anhänger auf die rechte Seite. Der Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus seinem Führerhaus schwerverletzt geborgen und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Während der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 27 für etwa 2 ½ Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 175.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Hauneck. Am Freitag, 14.04.2023, gg. 12:35 Uhr, kam es im Bereich B 27 in Höhe Oberhaun, kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein 77 jähriger Mann aus Wildeck befuhr die B 27 mit seinem Pkw von Bad Hersfeld kommend in Richtung Hünfeld. Ein 75 jähriger Mann aus Hohenroda befuhr die B27 in entgegensetzter Fahrtrichtung. In Höhe von Hauneck Oberhaun überholte der Wildecker einen anderen Pkw, als ihm bereits der 75 jährige Mann aus Hohenroda entgegenkam. Es kam zu einem Spiegelkontakt zwischen den Pkw. Der Wildecker schleuderte anschließend gegen die Leitplanke und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der Wildecker ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen des Verdacht der Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 11.500 EUR.

Hinweise zum Verkehrsunfallhergang bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

