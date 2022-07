POL-HB: Nr.: 0431 --Mit gestohlenem Roller unterwegs

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Bollener Kirchweg / Mahndorfer See Zeit: 13.07.22, 15 Uhr Ein 18-Jähriger ertrank am Mittwoch im Mahndorfer See in Mahndorf. Die Polizei Bremen hat die Todesursachenermittlung aufgenommen. Der junge Mann schwamm am Nachmittag im See und konnte sich auf einmal nicht mehr an der Wasseroberfläche halten. Helfer und Rettungsschwimmer suchten anschließend nach ihm. ...

mehr