POL-SO: Drogenfund

Geseke (ots) - Am Donnerstag, um 11:00 Uhr, kam es in der Filiale eines Discounters am Lindenweg zu einem Taschendiebstahl. Eine 70-jährige Frau aus Geseke hatte ihre Geldbörse in einer offenen Jackentasche während des Einkaufs. An der Kasse bemerkte sie, dass das Portemonnaie nicht mehr da war. Bargeld, Papiere und eine EC-Karte fielen wahrscheinlich in die Hände von Taschendieben. Die Polizei wird nicht müde darauf hinzuweisen, dass während des Einkaufs immer wieder ...

