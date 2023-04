POL-OH: Umgekippter Lkw bei Bebra

Fulda (ots) - Kostenlose Fahrradcodierung an der Stadtwache in Fulda - Anmeldung am Dienstag (18.04.) Fulda. Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrads zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die osthessische Polizei am Samstag (22.04.), in der Zeit von 14 ...

mehr