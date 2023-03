Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgängerin übersehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine die Straße querende 84-jährige Fußgängerin übersah am Mittwochvormittag ein 31-jähriger Fahrzeugführer. Dieser war mit seinem Pkw VW auf der Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg unterwegs und wollte rechts in die Ziegelgasse abbiegen. Es kam zur Kollision, wobei die Frau stürzte und sich leicht verletzten. Sie wurde vorsorgliche in ein Krankenhaus gebracht.

