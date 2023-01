Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieseldiebstahl in größerer Dimension

B247 Großengottern (ots)

Dieselkraftstoff in größerer Menge war in der letzten Nacht das Ziel von Dieben in Nordthüringen. Auf einer Baustelle an der B247 bei Großengottern manipulierten die Diebe an insgesamt sechs verschiedenen Baufahrzeugen. Letztendlich gelang es ihnen ca. 1000 Liter Dieselkraftstoff aus den Fahrzeugtanks abzuzapfen. Bisher liegen noch keine Täterhinweise vor. Durch die Polizei konnten Spuren gesichert und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.

