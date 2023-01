Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand im Kleingarten - Brandstiftung

Nordhausen

Der Lagerschuppen einer Gartenlaube stand heute Morgen in Nordhausen in Vollbrand. Nach bisherigen Ermittlungen sollen Unbekannte einen Holzstapel am Lagerschuppen der Gartenlaube in Brand gesetzt haben. Durch das Feuer entstanden Schäden am Dach der Laube und der betroffene Lagerschuppen brannte komplett ab. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Durch die Kriminalpolizei wurden Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

