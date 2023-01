Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Zeugenaufruf.

Leinefelde-Worbis OT Worbis (ots)

Im Zeitraum vom Freitag dem 13.01.2023 gegen 15.00 Uhr bis zum Montag dem 17.01.2023 gegen 10.00 Uhr kam es in den Kleingartenanlagen "Am Gehege" und "Klienstraße" in Worbis zu verschiedenen Sachbeschädigungen. Durch unbekannte Täter wurden mehrere Gartenzäune der Gartenanlagen beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Augenscheinlich nutzten Personengruppen einen "Trampelpfad" zwischen oben genannten Anlagen. Hierbei kam es dann immer wieder zu diversen Beschädigungen.

Durch die Polizei wurden daher entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

-Wer hat in diesem Zeitraum Personen oder Personengruppen wahrgenommen?

-Wem sind Personen bekannt, welche möglicherweise Bruchstücke (Holzlatten) von Gartenzäunen im Tatzeitraum bei sich trugen?

-Haben sich mögliche Täter in den sozialen Medien mit einer solchen Tat gebrüstet?

-Wer kann sonstige Angaben zum Tatgeschehen machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Leinefelde unter 03605/ 56900 entgegen. Die Benennung des Aktenzeichens ST/0017121/2023 ermöglicht die schnellere Zuordnung der Hinweise. Vielen Dank.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell