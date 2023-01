LPI-NDH: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Zeugenaufruf nach Öffentlichkeitsfahndung.

Mühlhausen (ots) - Ein geparktes Auto in Mühlhausen war am Wochenende das Ziel von Dieben. Bei dem Pkw, welcher von Samstag zu Sonntag in der Straße Am neuen Ufer in Mühlhausen abgestellt war, wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Auto wurde dann ein Rucksack mit diversen persönlichen Gegenständen gestohlen. Der 25-jährigen Fahrzeugbesitzerin entstand, nebem der Verlust des Rucksacks, ein Schaden im dreistelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr