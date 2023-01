Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Zeugenaufruf nach Öffentlichkeitsfahndung.

Sondershausen (ots)

Am Mittwoch den 19.10.2022 gegen 19:30 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der Erfurter Straße in Sondershausen zum Diebstahl einer erheblichen Menge an Zigaretten. Vier unbekannten Tätern gelang es Zigaretten im vierstelligen Wert aus dem entsprechend gesicherten Verkaufsregal zu entwenden. Dabei gelang es von zwei Tätern Fotos zu fertigen. Gegenwärtig ermittelt die Kriminalpolizei zur Identität der unbekannten Täter. Wer kennt die unbekannten Täter? Wo sind ähnlich gelagerte Sachverhalte bekannt? Wurden die Täter bereits an anderen Tatorten gesichtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter 03637/ 960 entgegen. Die Benennung des Aktenzeichens ST/0258029/2022 ermöglicht eine schnellere Bearbeitung ihrer Hinweise. Vielen Dank.

