POL-LDK: Schockanrufe + Balkontür aufgehebelt + Unfallfluchten

Dillenburg- Schockanrufe

Gestern (01.02.2023) kam es im Bereich von Dillenburg vermehrt zu Schockanrufen.

Die Täter schockieren die Angerufenen, überwiegend Seniorinnen und Senioren, mit einer schlimmen Nachricht.

Demnach habe sich ein tödlicher Verkehrsunfall eines nahestehenden Familienmitgliedes ereignet, weshalb die Zahlung einer Kaution eingefordert wurde. Das Gespräch wurde durch die angebliche Tochter eröffnet, welche offenbar unter Tränen den Sachverhalt mitteilte. Anschließend wurde das Gespräch durch einen angeblichen Polizeibeamten fortgeführt, der die Angaben nochmal bestätigte. Die Angerufenen erkannten die Betrugsmasche und beendeten das Gespräch.

Grundsätzlich gilt: Eine Behörde wird von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110. Bitte sprechen Sie mit Ihren älteren Verwandten und Freunden über die Maschen der Betrüger, damit sie auf solche Anrufe vorbereitet sind.

Weitere Informationen zu den Betrugsmaschen erhalten Sie auch auf der Internetseite der Polizei Hessen www.polizei.hessen.de

Herborn: Spiegelunfall im Begegnungsverkehr

Mittwochmorgen kam es zu einem Spiegelunfall auf der Bunddesstraße 255. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem Fiat Panda aus Richtung Herborn kommend in Richtung Mittenaar. In Höhe Herborn-Seelbach kam ihm ein Unbekannter auf seiner Fahrspur entgegen, der mit seinem Auto einen in Richtung Herborn fahrenden Pkw überholte. Beim Überholvorgang kollidierten die Außenspiegel des Unfallfahrers und dem des blauen Pandas miteinander. Der Unfallfahrer hielt kurz an, fuhr jedoch weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Wer hat den Unfall gegen 07:40 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrzeug, bei dem es sich um eine ältere, kantige, hellgraue Limousine handeln soll, geben? Der Fahrer war etwa 20-25 Jahre alt, trug kurze schwarze Haare und einen Vollbart, er war Raucher. Zeugenhinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Spiegel abgefahren

In der Bahnhofstraße beschädigte ein Unbekannter einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Opel. Offenbar streifte der Unfallfahrer den Adam am Montagmorgen (30.01.2023) um 08:25 Uhr, im Vorbeifahren und verursachte einen Schaden am linken Außenspiegel. Ohne sich um den rund 500 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete er in seinem hellblauen VW Golf 6. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- Niedergirmes: Balkontür aufgehebelt

Ohne Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in der Hermannsteiner Straße. Zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr hebelten die Diebe gestern (01.02.2023) eine Balkontür auf und gelangten in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Sie durchwühlten mehrere Schränke und flüchteten im Anschluss. Aufmerksame Zeugen berichteten in diesem Zusammenhang von einem unbekannten Mann, der zuvor an verschiedenen Wohnungen geklingelt habe. Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Wem ist die Person aufgefallen? Wer hat weitere verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hermannsteiner Straße beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Parkplatzrempler

Offenbar beim Ausparken touchierte ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz vor dem Haus der Karlsmundstraße 16 abgestellten Nissan Micra. Der Unfallfahrer stieß am vergangenen Freitag (27.01.2023), zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr, mit seinem dunklen Fahrzeug, ähnlich einem SUV, gegen die rechte Fahrzeugseite des weißen Nissan und flüchtete. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach dem Unfallfahrer, der etwa 30 Jahre alt und rund 180 cm groß war. Er hatte kurze schwarze Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, sowie einer weißen Hose. Hinweise zu diesem oder seinem schwarzen Fahrzeug erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Unfallflucht an der Globus-Kreuzung

Mehrere tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Abfahrt Dalheim von der B49 zur B277. Ein 52-Jähriger war gestern Abend (01.02.2023) um 18:30 Uhr, mit seinem schwarzen Skoda Octavia von der B49 abgefahren. Im Kreuzungsbereich zur B277 kam ihm ein Unbekannter aus der Parkplatzausfahrt des Globus-Baumarktes entgegen. Offenbar wollte dieser ebenfalls auf die B277 einfahren. Allerding fuhr dieser entgegen der Fahrtrichtung aus der Ausfahrt und missachtete zudem den vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrer, so dass es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich kam. Der unbekannte Unfallfahrer verließ mit seinem schwarzen Kombi die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und fuhr in Richtung Dillfeld davon. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall bzw. dem Unfallfahrer geben können, werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

