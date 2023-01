Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einsatzbilanz in der Silvesternacht im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg

Ratzeburg (ots)

01.Januar 2023 | Kreis Stormarn / Herzogtum Lauenburg- 31.12.2022 / 01.01.2023

Der Jahreswechsel verlief für die Einsatzkräfte in diesem Jahr verhältnismäßig lebhafter als im letzten Jahr aber dennoch ruhig.

Im Zeitraum vom 31.12.2021, 18.00 Uhr bis 01.01.2022, 06.00 Uhr registrierte die Regionalleitstelle Lübeck für den Kreis Stormarn 33 und für den Kreis Herzogtum Lauenburg 29 Einsätze mit sogenannten Silvesterbezug. Dabei handelte es sich überwiegend um Anlässe, die in einer Silvesternacht zu erwarten sind, wie alkoholbedingte Auseinandersetzungen, Streitereien und Ruhestörungen.

Allein im Kreis Stormarn kam es zu 7 kleineren Bränden, teilweise durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern.

Hervorzuheben ist ein Carportbrand im Bramskampredder in Ammersbek. Dieser breitete sich auch auf einen Nachbarcarport aus. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge dabei zerstört. Die Brandursache ist noch unklar.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg rückten die Einsatzkräfte zu 9 kleineren Bränden aus, u.a. Mülltonnen und Hecken, welche schnell gelöscht werden konnten.

In Schwarzenbek verletzte sich ein 13-Jähriger schwer an der Hand, als er einen Böller aufsammelte und dieser in seiner Hand explodierte. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Ebenfalls zu einem Carportbrand kam es gegen 02.30 Uhr in der Straße Pennbräh in Berkenthin. Auch hier wurde ein Fahrzeug stark brandbeschädigt. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden. In Havekost brannte gegen 06.55 Uhr ein Pkw-Pickup ab, nachdem Feuerwerkskörper auf der Ladefläche landeten bzw. zündeten.

Bereits am 31.12.2022, gegen 21.35 Uhr kam es zu einem Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Straße Fürstengarten in Lauenburg. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an. Wir berichten nach.

Abschließend wünscht die Polizeidirektion Ratzeburg allen Bürgerinnen und Bürgern ein gesundes und glückliches neues Jahr!

Für Rückfragen ist die Pressestelle heute bis 12.30 Uhr erreichbar und ab dem 02.01.2022 wieder regulär besetzt.

