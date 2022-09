POL-EU: Mann fuhr auf gestohlenem Roller - Vorläufige Festnahme

Weilerswist (ots) - Ein Junge (8) aus Weilerswist fuhr am Mittwoch (16.55 Uhr) mit seinem Kickroller, ohne auf den Verkehr zu achten, unvermittelt auf die Fahrbahn (Kölner Straße). Ein Mann (37) aus Erftstadt näherte sich von links mit seinem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Kind schwer verletzt wurde. Mit einem Rettungswagen kam der Junge in ein Krankenhaus. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

