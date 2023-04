Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

In der Zeit von Freitag, den 14.04.2023 00:27 Uhr bis 14:30 Uhr, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer mutmaßlich mit seinem PKW beim Ein- bzw. Ausparken aus einer Parklücke in der City-Tiefgarage am Stadthaus in Bad Hersfeld gegen den ordnungsgemäß abgestellten PKW einer 27-jährigen Fahrzeugführerin aus Bad Hersfeld.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,00 EUR geschätzt.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: POK Scholz, Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell