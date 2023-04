POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 13. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - (PP/MS) Gegen 12:15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger Paderborner mit seinem Toyota die Jöllenbecker Straße in Richtung Jöllenbeck. Als er nach links in die Schelpsheide abbiegen wollte, übersah er die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Daraufhin kam es zur Kollision zwischen den beiden ...

mehr