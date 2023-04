POL-BI: Erste gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld: Tötungsdelikt in Detmold

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Ummeln - Beamte des Verkehrskommissariat 1 suchen mögliche Unfallzeugen und den Pkw-Fahrer, der bereits am Freitag 17.03.2023, in einem Parkhaus an der Ummelner Straße mit einem Mercedes kollidierte. Der Fahrer der weißen Mercedes E-Klasse erschien am 23.03.2023 auf der Polizeiwache Süd und brachte eine Unfallflucht zur Anzeige. Seinen Angaben nach hatte er seinen Wagen von 07:25 Uhr ...

