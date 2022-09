Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Anholt- Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Pkw

Isselburg (ots)

Tatzeit: zwischen 19.09.2022, 18:00 Uhr, und 20.09.2022, 06:00 Uhr;

Tatort: Isselburg - Anholt, Dekkers Waide

Werkzeug gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Isselburg - Anholt. Um an ihre Beute zu kommen, brachen die Täter einen parkenden Wagen auf. Dieser hatte auf dem Grundstück einer Firma an der Straße Dekkers Waide gestanden. Die Täter erbeuteten zwei Akkuschrauber der Marken Makita und Bosch. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell