Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Bei Einbruch überrascht

Velen (ots)

Tatzeit: 22.09.22, 20:55 Uhr;

Tatort: Velen, Am Tiergarten

Auf frischer Tat ertappt hat ein aufmerksamer Zeuge am Montag in Velen zwei Tatverdächtige bei einem Einbruch. Der Mann hatte mit seinem Hund einen Spaziergang gemacht und dabei das Geschehen im Bereich der Tennishalle an der Straße Am Tiergarten bemerkt: Auf einer Wiese standen Kisten mit Wasserflaschen - die mutmaßliche Diebesbeute -, und vom Gebäude her vernahm der Zeuge klirrende Geräusche. Der Mann verständigte die Polizei und hielt die flüchtenden Jugendlichen auf. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten die Personalien der Tatverdächtigen fest und leiteten Strafverfahren ein. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell