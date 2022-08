Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gemeindehaus im Visier Krimineller

Polizei bittet um Hinweise

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag (4.8.) wurde der Polizei ein Einbruch in einem Gemeindehaus in der Straße "Schlossgartenplatz" gemeldet. Der Einbruch kann nach jetzigem Kenntnisstand einige Wochen zurückliegen.

Ersten Ermittlungen zufolge, verschafften sie sich Zugang ins Innere des Gebäudes und öffneten unter Anwendung von Gewalt mehrere Schränke. Sie erbeuteten eine niedrige zweistellige Summe an Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Wenn Sie Hinweise zu dieser Tat haben, wenden Sie sich bitte an das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 - 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell