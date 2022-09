Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pedelecfahrerin bei Kollision leicht verletzt

Rhede (ots)

Unfallzeit: 19.09.2022, 15:20 Uhr;

Unfallort: Rhede, Höwwell

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Montag in Rhede bei einem Unfall erlitten. Die 28-Jährige war gegen 15.20 Uhr aus einer Einfahrt auf die Straße Höwwell eingebogen. Dabei kollidierte die Rhederin mit dem Auto eines 74-Jährigen: Der Gelderner hatte die Straße Höwwell aus Richtung Zum Kottland kommend befahren. Die Rhederin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell