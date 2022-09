Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Bocholt (ots)

Tatzeit: 19.09.2022, zwischen 06:30 Uhr und 16:30 Uhr;

Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Dingdener Straße

Massiv zerkratzt haben Unbekannte am Montag in Bocholt ein parkendes Fahrzeug. Der rot lackierte Citroen hatte im Ortsteil Biemenhorst auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Dingdener Straße gestanden. Dort kam es zwischen 06.30 Uhr und 16.30 Uhr zu der Tat. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

